На Дніпропетровщині уламки "шахеда" поранили чоловіка

Уночі 11 лютого сили ППО збили два ворожі безпілотники у Дніпровському районі. Через падіння уламків виникла пожежа, поранення дістав 39-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі оборонці неба збили два ворожі безпілотники у Дніпровському районі. Через падіння уламків виникла пожежа, яку оперативно загасили. Поранений 39-річний чоловік. Його стан задовільний, лікуватиметься вдома", – ідеться у повідомленні.

Також ворог атакував з важкої артилерії Нікопольщину. Росіяни вдарили по Мирівській і Марганецькій громадах. Пошкоджені два приватні будинки та газопровід. В районі без загиблих й постраждалих.