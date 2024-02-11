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На Дніпропетровщині уламки "шахеда" поранили чоловіка

Внаслідок падіння уламків виникла пожежа.

На Дніпропетровщині уламки "шахеда" поранили чоловіка
Фото: Сергій Лисак

Уночі 11 лютого сили ППО збили два ворожі безпілотники у Дніпровському районі. Через падіння уламків виникла пожежа, поранення дістав 39-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі оборонці неба збили два ворожі безпілотники у Дніпровському районі. Через падіння уламків виникла пожежа, яку оперативно загасили. Поранений 39-річний чоловік. Його стан задовільний, лікуватиметься вдома", – ідеться у повідомленні. 

Також ворог атакував з важкої артилерії Нікопольщину. Росіяни вдарили по Мирівській і Марганецькій громадах. Пошкоджені два приватні будинки та газопровід. В районі без загиблих й постраждалих.

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