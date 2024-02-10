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Зеленський провів нараду щодо діючого та майбутнього виробництва зброї та боєприпасів Україною

Також на нараді обговорили розвиток і забезпечення мобільних вогневих груп.

Зеленський провів нараду щодо діючого та майбутнього виробництва зброї та боєприпасів Україною
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

У вечірньому зверненні 10 лютого Володимир Зеленський, серед іншого, повідомив про проведення наради щодо діючого та майбутнього виробництва зброї та боєприпасів Україною.

"Провів детальну й широку нараду щодо українського виробництва зброї та боєприпасів – усього того, що ми вже виробляємо і що плануємо до виробництва. Дрони, снаряди для дронів, артилерія та боєприпаси, наша техніка. Окремо – розвиток і забезпечення мобільних вогневих груп", – повідомив президент.

Він зазначив, що Головком, командувачі та урядовці отримали чіткі завдання щодо фінансування та прискорення контрактів. 

 

“Усе те, що заплановане на рік, буде виконано", – запевнив глава держави.

 

Нагадаємо, у цьому ж вечірньому зверненні Зеленський назвав заступників Головкома ЗСУ Сирського та заступників начальника Генштабу Баргилевича. Заступниками Сирського стали полковник Вадим Сухаревський, який відповідатиме за безпілотні системи та дрони, і полковник Андрій Лебеденко, якій відповідатиме за інновації.

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