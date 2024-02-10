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Внаслідок обстрілу села Токарівка на Херсонщині загинула літня жінка, її син отримав поранення

Чоловіка госпіталізували у важкому стані.

Внаслідок обстрілу села Токарівка на Херсонщині загинула літня жінка, її син отримав поранення
Токарівка, Херсонська область
Фото: Google Maps

Сьогодні вдень окупанти вдарили по селу Токарівка, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.  

Внаслідок обстрілу мінно-вибухову травму та поранення черевної порожнини отримав 43-річний чоловік. 

Його доставили до лікарні у тяжкому стані. Медики продовжують боротися за його життя.

Вже надвечір стало відомо про ще одну постраждалу – мати пораненого. На жаль, жінка загинула на місці. Їй було 68 років.

Нагадаємо, за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини п'ятеро людей поранені, одна загинула.

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