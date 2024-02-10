Внаслідок обстрілу села Токарівка на Херсонщині загинула літня жінка, її син отримав поранення

Сьогодні вдень окупанти вдарили по селу Токарівка, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок обстрілу мінно-вибухову травму та поранення черевної порожнини отримав 43-річний чоловік.

Його доставили до лікарні у тяжкому стані. Медики продовжують боротися за його життя.

Вже надвечір стало відомо про ще одну постраждалу – мати пораненого. На жаль, жінка загинула на місці. Їй було 68 років.

Нагадаємо, за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини п'ятеро людей поранені, одна загинула.