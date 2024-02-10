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Прикордонники зловили ухилянта, який хотів доплисти до Угорщини на гумовому матраці

Його супроводжували два спільники, які мали перевірити, чи є поруч прикордонний наряд.

За пів кілометра від кордону прикордонники Мукачівського загону виявили чоловіка, який планував дістатися до Угорщини на гумовому матраці і його двох спільників. 

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Чоловік одягнув гідрокостюм, щоб переплисти Тису. Двоє чоловіків, які його супроводжували, мали перевірити, чи є поблизу прикордонний наряд. 

У цей час “клієнт” очікував в авто. 

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Такий перетин мав обійтися ухилянту в 4 тисячі доларів.

“Порушників виявили за 500 метрів від кордону прикордонники Мукачівського загону. У їхньому авто знайшли надувний матрац та насос”, − додали прикордонники.

На порушників склали адміністративний протокол, про інцидент повідомили Національну поліцію. Справу скерували до суду. 

  • Фото: скріншот
  • Минулого тижня прикордонники Мукачівського загону виявили п'ятьох чоловіків мобілізаційного віку, які намагалися переплисти Тису за допомогою надувного човна. Провідники "ухилянтів" переконували їх спочатку, що все мине без перепливання річки.
  • У Закарпатській області прикордонники виявили крадене авто, яким керував пособник ухилянтів.
  • На Буковині затримали ухилянтів, яких до кордону "вели" телефоном. Троє чоловіків намагалися перетнути кордон із Румунією, заплативши по 5 000 євро кожен.
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