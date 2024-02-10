За пів кілометра від кордону прикордонники Мукачівського загону виявили чоловіка, який планував дістатися до Угорщини на гумовому матраці і його двох спільників.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Чоловік одягнув гідрокостюм, щоб переплисти Тису. Двоє чоловіків, які його супроводжували, мали перевірити, чи є поблизу прикордонний наряд.
У цей час “клієнт” очікував в авто.
Такий перетин мав обійтися ухилянту в 4 тисячі доларів.
“Порушників виявили за 500 метрів від кордону прикордонники Мукачівського загону. У їхньому авто знайшли надувний матрац та насос”, − додали прикордонники.
На порушників склали адміністративний протокол, про інцидент повідомили Національну поліцію. Справу скерували до суду.
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