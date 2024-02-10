Його супроводжували два спільники, які мали перевірити, чи є поруч прикордонний наряд.

За пів кілометра від кордону прикордонники Мукачівського загону виявили чоловіка, який планував дістатися до Угорщини на гумовому матраці і його двох спільників.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Чоловік одягнув гідрокостюм, щоб переплисти Тису. Двоє чоловіків, які його супроводжували, мали перевірити, чи є поблизу прикордонний наряд.

У цей час “клієнт” очікував в авто.

Такий перетин мав обійтися ухилянту в 4 тисячі доларів.

“Порушників виявили за 500 метрів від кордону прикордонники Мукачівського загону. У їхньому авто знайшли надувний матрац та насос”, − додали прикордонники.

На порушників склали адміністративний протокол, про інцидент повідомили Національну поліцію. Справу скерували до суду.