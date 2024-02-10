Куп'янський напрямок: Росія кидає свої резерви, щоб заповнити великі втрати

Ситуація на Куп'янському напрямку залишається напруженою. Ворог проводить штурмові дії біля Синьківки з метою захопити населений пункт. Щоб заповнити втрати російське командування залучають свої резерви.

Про це повідомляє начальник пресслужби Східного угруповання військ Збройних Сил України Ілля Євлаш, пише "Інтерфакс-Україна".

Євлаш заявив, що війська РФ залучають свої резерви на куп'янському напрямку, щоб заповнити досить великі втрати.

"Ворог продовжує перекидати свої резерви на заміну раніше втраченим на цьому напрямку і намагається атакувати біля населеного пункту Синьківка з метою подальшого проходження в напрямку Куп'янська та його блокування", – наголосив військовий.

За інформацією речника Сухопутних військ, російські війська не мають стратегічних успіхів на сході України попри збільшення кількості штурмів, про що свідчить велика кількість знищеної техніки ворога.

Російські війська намагаються відновити контроль над Куп'янськом на Харківщині, адже він є важливим логістичним центром. На цьому напрямку ворог застосовує весь арсенал ворожої авіації: штурмову, бомбардувальну, а також гелікоптери вогневої підтримки. Ворог збільшив обстріли населених пунктів Куп'янщини.