В окупованому Токмаку два прильоти по окупантах, – Федоров

У п'ятницю вранці у тимчасово окупованому Токмаку ЗСУ влучили по окупантах.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров про два прильоти у тимчасово окупованому Токмаку вчора вранці, 9 лютого.

Про це інформує 24 Канал.

"У п'ятницю, 9 лютого, приблизно о 6 ранку було два прильоти по скупченню техніки та особового складу російських окупантів", – пише видання.

Федоров зазначив, що на тимчасово окупованих територіях постійно ліквідовують ворога, "боротьба продовжується майже щодня".

"Вчора в Токмаку о шостій ранку було два прильоти. Там, де ворог організував своє скупчення техніки, скупчення особового складу. Ліквідація ворогів продовжується", – додає він.