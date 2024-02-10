Армія РФ намагається встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення ЗСУ на Таврійському напрямку

Авдіївський напрямок залишається найгарячішим в операційнії зоні ОСУВ “Таврія”. Там російські війська намагаються встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення наших підрозділів на північному фланзі.

Про це проінформував командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"В операційній зоні ОСУВ “Таврія” ворог зараз зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку. Задум російських агресорів зрозумілий: вони передусім хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення наших підрозділів на північному фланзі. Однак ми даємо адекватну відповідь на дії противника. Посилюємо рубіж блокування, виставляємо додаткові вогневі позиції, задіюємо свіжі ефективні сили. Логістичне постачання продовжує здійснюватися", — ідеться у повідомленні.

За минулу добу ворог на Таврійському напрямку ворог завдав 17 авіаударів, вчинив 57 штурмових дій та 599 артобстрілів.

Загальні втрати противника минулої доби склали: 361 російських окупантів та 13 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 2 танки, 1 бойова бронемашина, 1 артсистема, 6 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Сили оборони знищили 2 склади боєприпасів. Нейтралізовано або знищено 145 БпЛА різних типів.

Протягом минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень. На Авдіїському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області.