Сили оборони знищили ще 980 російських окупантів, — Генштаб

За добу ЗСУ знищили ще 980 російських окупантів. Загалом, бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.24 складають близько 394 270 мертвих росіян.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 394270 (+980) осіб,

танків ‒ 6394 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 11942 (+21) од,

артилерійських систем – 9459 (+24) од,

РСЗВ – 981 (+0) од,

засоби ППО ‒ 666 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7235 (+26),

крилаті ракети ‒ 1881 (+0),

кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12579 (+28) од,

спеціальна техніка ‒ 1512 (+3)

Дані уточнюються.