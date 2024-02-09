Головне за п’ятницю, 9 лютого: новий очільник Генштабу, авіабомби на Сумщину, відбиті штурми під Бахмутом та Авдіївкою

Сьогодні близько 14-ої години росіяни скинули сім авіабомб на прикордонні громади в Сумському районі.

Як повідомляє прокуратура Сумської області, ворог вдарив КАБами по Юнаківській, Хотінській і Миколаївській громадах. Унаслідок атаки загинули двоє цивільних чоловіків, ще одна жінка може перебувати під завалами. Четверо людей поранені. Також пошкоджені щонайменше чотири приватні житлові будинки, територія фермерського господарства і складське приміщення.

Згодом Сумська обласна військова адміністрація повідомила про трьох загиблих.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Сьогодні президент України Володимир Зеленський поміняв керівника Генерального штабу Збройних Сил України. Про це він повідомив у своєму зверненні.

“Новим начальником Генштабу за пропозицією Головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі”, - повідомив президент.

Володимир Зеленський подякував генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом двох років війни.

“Сьогодні ж Головком Сирський визначив кандидатури заступників, і я підпишу відповідні укази. Також визначені заступники начальника Генерального штабу. Всі хлопці – бойові, фахові, кожен – із чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів”, - зазначив Верховний головнокомандувач.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 91 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 49 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 18 атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 17 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 10 атак в районах Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 9 лютого – в нашій новині.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочали розслідування за фактом вбивства беззбройних українських військовополонених.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, йдеться про розстріл росіянами українських захисників під час захоплення позицій Сил оборони поблизу с. Кліщіївки Бахмутського району. Цей злочин зафіксували на відео, і воно з'явилося в мережі 9 лютого.

"На відео з ворожого дрону зафіксовано, що, ймовірно, командир одного з підрозділів армії держави-агресора під час штурму окопів ЗСУ віддає наказ не брати противника в полон. Під час наступу на позиції військові РФ розстріляли одного беззбройного полоненого, який виходив до них з піднятими руками. І вбили другого, кинувши гранату в бліндаж", - повідомили в Офісі Генпрокурора. Прокуратура наголосила, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Досудове розслідування проводять слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Це відео розстрілу українських захисників - не єдиний зафіксований такий злочин.

Більше інформації – в новині.

За рішенням Бородянської селищної ради місцева дитяча школа мистецтв змінює свою назву. Відтепер це - Бородянська дитяча школа мистецтв імені Макса Левіна.

Про це повідомила в.о. Бородянського селищного голови Ірина Захарченко.

Статут школи в новій редакції вже включає оновлені положення та відображає її нову назву.

"Завдяки відео та фотографіям Макса Левіна про звірства, які вчинили російські окупанти у Бородянці дізнався весь світ. Всі побачили ті жахливі руйнування, які залишили у нашому селищі вороги. Тому коли до нас звернулася мати загиблого фотографа із проханням увіковічнити ім’я її сина, ми погодилися і вирішили назвати на його честь нашу школу мистецтв. Ми обов’язково відкриємо у школі клас художньої фотографії, щоб діти змогли опановувати це мистецтво", - зазначила Захарченко.

Фотодокументаліст Максим Левін загинув 13 березня 2022 року у селі Мощун. Посмертно нагороджений званням "Герой України", а також орденом "За мужність".

До Бородянки Макс приїжджав, щоб евакуювати родичів, серед яких була маленька дитина. Потім повернувся і зробив легендарні фото та відео палаючих після авіаударів багатоповерхівок на вулиці Центральній. Після публікації того ж дня ці фото і відео облетіли весь світ і були опубліковані у провідних світових виданнях.

Докладніше – в новині.

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