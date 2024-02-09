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Дитяча школа мистецтв у Бородянці називатиметься на честь фотографа - документаліста Макса Левіна

Максим загинув 13 березня 2022 року у селі Мощун від рук російських окупантів.

Дитяча школа мистецтв у Бородянці називатиметься на честь фотографа - документаліста Макса Левіна
Макс Левін
Фото: facebook.com/levin.maks

За рішенням Бородянської селищної ради місцева дитяча школа мистецтв змінює свою назву. Відтепер це - Бородянська дитяча школа мистецтв імені Макса Левіна.

Про це повідомила в.о. Бородянського селищного голови Ірина Захарченко.

Статут школи в новій редакції вже включає оновлені положення та відображає її нову назву.

"Завдяки відео та фотографіям Макса Левіна про звірства, які вчинили російські окупанти у Бородянці дізнався весь світ. Всі побачили ті жахливі руйнування, які залишили у нашому селищі вороги. Тому коли до нас звернулася мати загиблого фотографа із проханням увіковічнити ім’я її сина, ми погодилися і вирішили назвати на його честь нашу школу мистецтв. Ми обов’язково відкриємо у школі клас художньої фотографії, щоб діти змогли опановувати це мистецтво", - зазначила Захарченко.

Фотодокументаліст Максим Левін загинув 13 березня 2022 року у селі Мощун. Посмертно нагороджений званням "Герой України", а також орденом "За мужніть".

До Бородянки Макс приїжджав, щоб евакуювати родичів, серед яких була маленька дитина. Потім повернувся і зробив легендарні фото та відео палаючих після авіаударів багатоповерхівок на вулиці Центральній. Після публікації того ж дня ці фото і відео облетіли весь світ і були опубліковані у провідних світових виданнях.

Макс Левін народився 7 липня 1981 року на Київщині. З 15 років він мріяв стати фотографом. Юнаком Максим відвідував фотогурток та знімав на дзеркальний "Київ-98". Після школи здобув освіту за фахом "інженер компʼютерних систем" у Київському політехнічному інституті і працював фотожурналістом. Він працював як фотокореспондент, документальний фотограф та оператор багатьох українських і міжнародних видань.

Понад 10 років Максим працював у редакції LB.ua, також співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Його фото публікували Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL).

Більшість його документальних проєктів пов'язані з війною в Україні. "Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну", – пояснював журналіст.

Разом із колегою Маркіяном Лисейком у 2014 році Левін заснував присвячений військовим проєкт AFTER ILOVAISK afterilovaisk.com задля збереження та переосмислення значення подій серпня 2014 року військовими, їхніми родинами та громадянами України в цілому. Максим був одним із тих, кому вдалося вибратися живим із Іловайського котла.

Окрім журналістських робіт, він створив десятки фото- і відеопроєктів для гуманітарних організацій, таких як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), UN, UNICEF, OSCE, UN Woman.

Олексій Чернишов та Максим Левін працювали разом протягом багатьох років. У 2014, у розпал Революції Гідності, вони були поранені під час пікету під Києво-Святошинським судом 10 січня.

У Макса Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та літні батьки.

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