Кабмін дозволив військкоматам працювати цілодобово

Уряд прийняв відповідні зміни до положення про ТЦК.

Кабінет міністрів дозволив цілодобову роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК, колишні військкомати).

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

На засіданні в п'ятницю уряд ухвалив відовідні зміни до положення про ТЦК. Вони передбачають надання права ТЦК під час проведення мобілізації або під час воєнного стану цілодобово:

розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;

організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);

вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Раніше також повідомлялося, що працівники військкоматів будуть перебувати під ретельним наглядом НАЗК.

Що відбувається з законом про мобілізацію