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Кабмін дозволив військкоматам працювати цілодобово

Уряд прийняв відповідні зміни до положення про ТЦК.

Кабмін дозволив військкоматам працювати цілодобово
Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК (ілюстративне фото)
Фото: zhmerynka.city

Кабінет міністрів дозволив цілодобову роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК, колишні військкомати).

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

На засіданні в п'ятницю уряд ухвалив відовідні зміни до положення про ТЦК. Вони передбачають надання права ТЦК під час проведення мобілізації або під час воєнного стану цілодобово:

  • розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;
  • організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП);
  • вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час. 

Раніше також повідомлялося, що працівники військкоматів будуть перебувати під ретельним наглядом НАЗК.

Що відбувається з законом про мобілізацію

  • 7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію. За проголосували 243 парламентарі. "Слуги народу" дали лише 178 голосів. До законопроєкту ще подаватимуть правки до другого читання. Раніше Арахамія прогнозував, що друге читання може відбутися також у лютому.
  • Законопроєкт про мобілізацію Генштаб, Міноборони і депутати напрацьовували декілька місяців. Перша редакція документу пропонувала скасувати строкову служби, зобов'язати ставати на облік всіх громадян України, а отже й жінок, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25. 
  • Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Для доповіді тоді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров. На засіданні комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою. Також було питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.
  • Нарешті 11 січня засідала погоджувальна рада, опісля Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну.
  • Нову редакцію уряд надав лише 30 січня. Документ передбачив підставу для звільнення з військової служби через 36 місяців після мобілізації, але це лише підстава, а згоду на звільнення має давати Ставка верховного головнокомандувача. Строкову службу вирішили скасувати, але хочуть запровадити обов'язкову військову підготовку. Більше про це – у матеріалі LB.ua "Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2".
  • 8 лютого голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія заявив, що суперечливі норми в законі про мобілізацію будуть доопрацьовані до другого читання. Наразі вже в роботі три питання: щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає; щодо аспірантів, а також щодо блокування особистих рахунків громадян.
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