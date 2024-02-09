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Кабмін призначив тимчасового в.о. міністра у справах ветеранів

Ним став Олександр Порхун, який був першим заступником міністерки. 

Кабмін призначив тимчасового в.о. міністра у справах ветеранів
Олександр Порхун
Фото: скрин видео

Тимчасовим в.о. міністра у справах ветеранів став Олександр Порхун, який був першим заступником міністра.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 9 лютого. Міністерку Юлію Лапутіну, як відомо, Верховна Рада два дні тому відправила в відставку.

"Тимчасово покладено виконання обов’язків Міністра у справах ветеранів України на Порхуна Олександра Володимировича", – повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. 

Хто такий Олександр Порхун

З 07.2004 по 08.2006 рік – курсант Одеського інституту Сухопутних військ.

З 08.2006 по 11.2008 рік – курсант Львівського ордена Червоної Зірки інституту Сухопутних військ ім. Гетьмана П.Сагайдачного Національного університету "Львівська політехніка".

З 11.2008 по 12.2017 року проходив службу в Збройних Силах України.

Герой України. Нагороджений орденом “Золота Зірка”.

Колишній командир 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади. З 22 квітня 2020 року призначений на посаду першого заступника Міністра у справах ветеранів України. 

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