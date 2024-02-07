Умєров обговорив збільшення поставок боєприпасів для України із Жозепом Боррелем

Також дипломати говорили про співпрацю українських оборонних компаній із європейськими.

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся із Верховним представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем, який перебував з візитом в Україні. Дипломати обговорили ситуацію на фронті, постачання боєприпасів та співпрацю в оборонному комплексі.

Про це міністр оборони розповів у мережі Facebook.

"Подякував пану Боррелю за його особисту участь і непохитну підтримку, яку Європейський Союз надає Україні. Під час зустрічі я наголосив на необхідності значного збільшення поставок боєприпасів нашими партнерами для відсічі російської агресії", — ідеться у повідомленні.

Також Рустем Умєров запропонував співпрацю європейським оборонним компаніям, зокрема щодо створення спільних підприємств та інвестицій у виробництво в Україні.

"Також розповів про реформи, які ми впроваджуємо в міністерстві, зокрема в оборонних закупівлях", — додав міністр.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, перебуваючи з візитом в Україні, зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським.Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз розраховує надати Україні до кінця року 1 млн 155 тис. артилерійських снарядів завдяки зростанню спроможності оборонно-промислового комплексу країн-членів.