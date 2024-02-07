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Умєров обговорив збільшення поставок боєприпасів для України із Жозепом Боррелем

Також дипломати говорили про співпрацю українських оборонних компаній із європейськими.

Умєров обговорив збільшення поставок боєприпасів для України із Жозепом Боррелем
Фото: Рустем Умєров, Facebook

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся із Верховним представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем, який перебував з візитом в Україні. Дипломати обговорили ситуацію на фронті, постачання боєприпасів та співпрацю в оборонному комплексі.

Про це міністр оборони розповів у мережі Facebook.

"Подякував пану Боррелю за його особисту участь і непохитну підтримку, яку Європейський Союз надає Україні. Під час зустрічі я наголосив на необхідності значного збільшення поставок боєприпасів нашими партнерами для відсічі російської агресії", — ідеться у повідомленні.

Також Рустем Умєров запропонував співпрацю європейським оборонним компаніям, зокрема щодо створення спільних підприємств та інвестицій у виробництво в Україні.

"Також розповів про реформи, які ми впроваджуємо в міністерстві, зокрема в оборонних закупівлях", — додав міністр.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, перебуваючи з візитом в Україні, зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським.Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз розраховує надати Україні до кінця року 1 млн 155 тис. артилерійських снарядів завдяки зростанню спроможності оборонно-промислового комплексу країн-членів.

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