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Євросоюз розпочав процедуру скринінгу молдовського законодавства

Скриніг законодавства є обов'язковою процедурою перед вступом до ЄС.

Євросоюз розпочав процедуру скринінгу молдовського законодавства
Фото: EPA

Євросоюз розпочав процедуру скринінгу молдавського законодавства, що є обов'язковою процедурою перед вступом до ЄС країни-кандидата.

Про це 7 лютого повідомила віце-прем'єр з євроінтеграції Крістіна Герасимов, яка перебуває у Брюсселі з робочим візитом, пише NewsMaker.

"Сьогодні я очолила молдавську делегацію в Брюсселі, де ми розпочали процес оцінки відповідності молдавського законодавства нормам ЄС", - написала Герасимов у Facebook.

Віце-прем'єр з євроінтаграції також розповіла про зустріч із головою Головного управління з питань сусідства та розширення ЄС Гертом-Яном Купманом.

«Ми обговорили подальші кроки у процесі вступу до ЄС. Узгодили пріоритетні дії та графік їх реалізації, приділивши особливу увагу реформі юстиції та процесу деолігархізації», - повідомила Герасимов.

Президент Молдови Майя Санду зазначила, що процес скринінгу молдавського законодавства «закладає основу для переговорів щодо вступу до ЄС і є найважливішим кроком на шляху до членства в ЄС».

«З нетерпінням чекаю на подальший прогрес», — написала Санду в соцмережах.

  • 14 грудня лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.
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