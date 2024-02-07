Столтенберг: Будь-які зміни у керівництві України не вплинуть на нашу підтримку

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував повідомлення про ймовірні кадрові зміни у військово-політичному керівництві України, зокрема стосовно головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це він сказав 7 лютого на спільній пресконференції з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг підкреслив, що рішення про зміни у керівництві України – це, "звісно ж, рішення України, і не НАТО його оцінювати".

"Але я вітаю дуже чітку заяву міністра закордонних справ Кулеби про те, що будь-які зміни не вплинуть на відносини з партнерами та з НАТО. Тож ми продовжимо підтримку – ось що має значення – і ми продовжимо це робити", – додав він.

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