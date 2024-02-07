Столтенберг: Будь-які зміни у керівництві України не вплинуть на нашу підтримку

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував повідомлення про ймовірні кадрові зміни у військово-політичному керівництві України, зокрема стосовно головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Про це він сказав 7 лютого на спільній пресконференції з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
Столтенберг підкреслив, що рішення про зміни у керівництві України – це, "звісно ж, рішення України, і не НАТО його оцінювати".
"Але я вітаю дуже чітку заяву міністра закордонних справ Кулеби про те, що будь-які зміни не вплинуть на відносини з партнерами та з НАТО. Тож ми продовжимо підтримку – ось що має значення – і ми продовжимо це робити", – додав він.
Що передувало
- 5 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що думає над заміною низки державний керівників. Проте він зазначив, що міркує над заміною керівників не лише у військовій сфері. Перед цим протягом деккількох тижнів в Україні ходили чутки про те, що президент збирається відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Залужного.
- Про ймовірний конфлікт між верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем писали і українські, і західні медіа. Особливо часто така інформація почала лунати після результатів українського літнього наступу.
- Влітку 2022-го радник глави офісу президента Михайло Подоляк уже спростовував чутки про можливу відставку Залужного і переведення його на посаду міністра оборони.
- Восени головнокомандувач написав статтю до видання The Economist, у якому заявив, що війнаіз Росією зайшла в глухий кут.
- Натомість в Офісі президента порекомендували військовим "менше коментувати" події на фронті.
- Зеленський відповів на публікацію і запевнив, що патової ситуації немає, а залучення генералів у політику ставить під загрозу національну єдність. Ця репліка прозвучала на тлі публікації Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним щодо глухого кута в війні.
- У грудні міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що звільнення/заміну Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не планують. За словами глави Міноборони, ротації відбуваються постійно, але його відомство про них повідомлятиме.
- Також у грудні Президент прокоментував чутки про звільнення Залужного і заявив, що "треба кожен день результат на кожній посаді". Щодо планів звільнити Залужного він прямо не відповів, а сказав, що чекає результатів по мобілізації, результатів на полі бою.
- У січні знову з’явилася інформація про звільнення головкома, але поки що указу на сайті президента нема.