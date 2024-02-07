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Викривач допінгу в РФ: Російський прапор і гімн стали символами вбивств і зґвалтувань, їх слід назавжди заборонити на Олімпіаді

Родченков мешкає у США під прикриттям ФБР у рамках програми захисту свідків.

Викривач допінгу в РФ: Російський прапор і гімн стали символами вбивств і зґвалтувань, їх слід назавжди заборонити на Олімпіаді
Фото: dw.com

Колишній директор російського «Антидопінгового центру» Григорій Родченков закликав назавжди заборонити символіку Росії на Олімпійських іграх.

«Російський прапор і гімн стали символами вбивств і зґвалтувань – їх слід назавжди заборонити на [Олімпійських] іграх», – заявив він у коментарі CNN. – Якщо МОК хоче мати довіру, він має дискваліфікувати російських спортсменів щонайменше на 10 років». 

Родченков очолював «Антидопінговий центр» РФ з 2006 року по 2015 рік. У 2015 році він виїхав у США, заявивши, що російська держава вступила в змову зі спортсменами та спортивними чиновниками з метою реалізації безпрецедентної за своїм масштабом і амбіціями програми вживання допінгу. Він також заявив, що йому наказали приховати вживання наркотиків російськими призерами Сочі-2014. 

Після викриттів росіянина у США ухвалити так званий «Антидопінговий закон Родченкова», який дозволяє Вашингтону накладати кримінальні санкції на осіб, причетних до допінгової діяльності на міжнародних змаганнях, у яких беруть участь один або більше американських спортсменів і які спонсорує американська компанія або подія отримує гроші від права на комерційну трансляцію в США.

Зараз Родченков мешкає у США під прикриттям ФБР у рамках програми захисту свідків, його зовнішність змінили, адресу засекретили. 

Олімпіада в Парижі і росіяни

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