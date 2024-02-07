Викривач допінгу в РФ: Російський прапор і гімн стали символами вбивств і зґвалтувань, їх слід назавжди заборонити на Олімпіаді

Колишній директор російського «Антидопінгового центру» Григорій Родченков закликав назавжди заборонити символіку Росії на Олімпійських іграх.
«Російський прапор і гімн стали символами вбивств і зґвалтувань – їх слід назавжди заборонити на [Олімпійських] іграх», – заявив він у коментарі CNN. – Якщо МОК хоче мати довіру, він має дискваліфікувати російських спортсменів щонайменше на 10 років».
Родченков очолював «Антидопінговий центр» РФ з 2006 року по 2015 рік. У 2015 році він виїхав у США, заявивши, що російська держава вступила в змову зі спортсменами та спортивними чиновниками з метою реалізації безпрецедентної за своїм масштабом і амбіціями програми вживання допінгу. Він також заявив, що йому наказали приховати вживання наркотиків російськими призерами Сочі-2014.
Після викриттів росіянина у США ухвалити так званий «Антидопінговий закон Родченкова», який дозволяє Вашингтону накладати кримінальні санкції на осіб, причетних до допінгової діяльності на міжнародних змаганнях, у яких беруть участь один або більше американських спортсменів і які спонсорує американська компанія або подія отримує гроші від права на комерційну трансляцію в США.
Зараз Родченков мешкає у США під прикриттям ФБР у рамках програми захисту свідків, його зовнішність змінили, адресу засекретили.
Олімпіада в Парижі і росіяни
- У грудні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення допустити росіян і білорусів до Олімпійських ігор-2024. Спортсмені цих країн мають виступати у нейтральному статусі, будь-яка символіка цих держав буде заборонена. Також спортсмени зможуть виступати тільки в індивідуальних дисциплінах, команди не будуть допущені.
- Наразі з 4600 спортсменів з усього світу, які пройшли кваліфікацію на Олімпіаду-2024, серед яких шість громадян РФ та п’ять з Білорусі.
- Російські гімнастки відмовилися виступати на Олімпіаді-2024 під нейтральним прапором
- Кілька російських спортсменів офіційно змінили спортивне громадянство заради участі на міжнародних змаганнях.
- Цьогорічна Олімпіада в Парижі стартує 26 липня.