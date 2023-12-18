Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Що відповісти на «Слово пацана»
Що відповісти на «Слово пацана»
У Залужного знайшли пристрій для прослуховування (оновлено)
У Залужного знайшли пристрій для прослуховування (оновлено)
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Звинувачення Резнікова у корупції було російською ІПСО з використанням майже 13 тисяч ботів у TikTok, - розслідування
Звинувачення Резнікова у корупції було російською ІПСО з використанням майже 13 тисяч ботів у TikTok, - розслідування
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
ГоловнаСпорт

Російські гімнастки відмовилися виступати на Олімпіаді-2024 під нейтральним прапором

Вінер зробила зізнання.

Російські гімнастки відмовилися виступати на Олімпіаді-2024 під нейтральним прапором
Ірина Вінер
Фото: змі окупантів

Збірна Росії з художньої гімнастики не виступатиме на міжнародних турнірах без прапора та гімну.

Про це заявила президент Всеросійської федерації художньої гімнастики (ВФХГ) Ірина Вінер.

"Ми в Європі донедавна могли претендувати лише на одне місце на Олімпіаді. Але навіщо воно потрібне? Без прапора, без гімну, без спілкування, без уболівальників, у спеціальній формі, під спеціальну музику, яку відбирали б для художньої гімнастики.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Це буде сором, якщо ми туди поїдемо. Я вважаю, що це буде дуже принизливо для Росії. Але російська художня гімнастика туди точно не поїде, і ми більше ніколи не виступатимемо без прапора та гімну Росії", - цитує Вінер xsport.ua.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies