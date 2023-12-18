Російські гімнастки відмовилися виступати на Олімпіаді-2024 під нейтральним прапором

Збірна Росії з художньої гімнастики не виступатиме на міжнародних турнірах без прапора та гімну.

Про це заявила президент Всеросійської федерації художньої гімнастики (ВФХГ) Ірина Вінер.

"Ми в Європі донедавна могли претендувати лише на одне місце на Олімпіаді. Але навіщо воно потрібне? Без прапора, без гімну, без спілкування, без уболівальників, у спеціальній формі, під спеціальну музику, яку відбирали б для художньої гімнастики.

Це буде сором, якщо ми туди поїдемо. Я вважаю, що це буде дуже принизливо для Росії. Але російська художня гімнастика туди точно не поїде, і ми більше ніколи не виступатимемо без прапора та гімну Росії", - цитує Вінер xsport.ua.