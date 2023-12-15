Довбика визнано найкращим гравцем "Жирони" у листопаді

На рахунку українця 2 голи і 3 асисти.

Українського легіонера Артема Довбика визнано найкращим гравцем "Жирони" в листопаді.

У голосуванні вболівальників команди форвард обійшов захисника Мігеля Гутьєрреса, хавбека Івана Мартіна та вінгера Савіньо.

❤️🤍 Afició, vosaltres heu decidit que el Jugador Estrella del mes de novembre ha estat Artem Dovbyk!🌟 pic.twitter.com/siQZLtcB6x — Girona FC (@GironaFC) December 14, 2023

На рахунку українця 2 голи і 3 результативні передачі.

Цього сезону Артем провів 18 матчів за "Жирону" у всіх турнірах. На його рахунку 9 голів та 6 результативних передач.

"Жирона" лідирує у Прімері, випереджаючи мадридський "Реал" на 2 очки. У наступному поєдинку команда Довбика та Віктора Циганкова прийме "Алавес" 18 грудня у заключному матчі 17-го туру.