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Довбика визнано найкращим гравцем "Жирони" у листопаді

На рахунку українця 2 голи і 3 асисти.

Довбика визнано найкращим гравцем "Жирони" у листопаді
Артем Довбик
Фото: ФК "Жирона"

Українського легіонера Артема Довбика визнано найкращим гравцем "Жирони" в листопаді.

У голосуванні вболівальників команди форвард обійшов захисника Мігеля Гутьєрреса, хавбека Івана Мартіна та вінгера Савіньо.

На рахунку українця 2 голи і 3 результативні передачі.

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Цього сезону Артем провів 18 матчів за "Жирону" у всіх турнірах. На його рахунку 9 голів та 6 результативних передач.

"Жирона" лідирує у Прімері, випереджаючи мадридський "Реал" на 2 очки. У наступному поєдинку команда Довбика та Віктора Циганкова прийме "Алавес" 18 грудня у заключному матчі 17-го туру.

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