У рамках заключного матчу ігрового дня 16-го туру Ла Ліги у Барселоні пройшло каталонське дербі між однойменним клубом та "Жироною".

Гостросюжетний поєдинок завершився перемогою гостей – 4:2.

Відкрив рахунок у матчі на 12-й хвилині Артем Довбик із передачі Віктора Циганкова. Двоє українців "викотилися" на ворота Іньякі Пеньї проти одного захисника Рональда Араухо і холоднокровно його переграли.

Для Артема цей влучний удар став 8-м у чемпіонаті (при 4-х асистах). Для Віктора цей гольовий пас став 3-м (стільки ж він забив голів).

Фото: EPA/UPG

Надалі, господарі були завжди у ролі відіграваючих. Одного разу їм вдалося наздогнати гостей – це зробив Роберт Левандовськи на 19-й хвилині – 1:1.

Але це був останній раз у матчі, коли рахунок бів рівним.

Після цієї історичної першої перемоги "Жирони" над "Барселоною" у рамках Ла Ліги та нічиї у поєдинку "Бетіс" – "Реал" (1:1) "Жирона" за два тури до екватора чемпіонату повернула собі лідерство у турнірній таблиці.

Огляд матчу "Барселона" - Жирона".