Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
"Биківня" скасовується: парламент ухвалив рішення про перенесення Національного військового кладовища у Гатне
"Биківня" скасовується: парламент ухвалив рішення про перенесення Національного військового кладовища у Гатне
Дорогою до Аргентини: Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде
Дорогою до Аргентини: Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій
НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Армія РФ намагається витіснити ЗСУ з лівобережжя Дніпра
Армія РФ намагається витіснити ЗСУ з лівобережжя Дніпра
ГоловнаСпорт

Гол Довбика у ворота "Барселони" та асист Циганкова сприяли "Жироні" повернути собі лідерство в Ла Лізі

Відбулося каталонське дербі.

Гол Довбика у ворота "Барселони" та асист Циганкова сприяли "Жироні" повернути собі лідерство в Ла Лізі
"Жирона"
Фото: EPA/UPG

У рамках заключного матчу ігрового дня 16-го туру Ла Ліги у Барселоні пройшло каталонське дербі між однойменним клубом та "Жироною".

Гостросюжетний поєдинок завершився перемогою гостей – 4:2.

Відкрив рахунок у матчі на 12-й хвилині Артем Довбик із передачі Віктора Циганкова. Двоє українців "викотилися" на ворота Іньякі Пеньї проти одного захисника Рональда Араухо і холоднокровно його переграли.

Для Артема цей влучний удар став 8-м у чемпіонаті (при 4-х асистах). Для Віктора цей гольовий пас став 3-м (стільки ж він забив голів).

Фото: EPA/UPG

Надалі, господарі були завжди у ролі відіграваючих. Одного разу їм вдалося наздогнати гостей – це зробив Роберт Левандовськи на 19-й хвилині – 1:1.

Але це був останній раз у матчі, коли рахунок бів рівним.

Підписуйтесь на наш Google News

Після цієї історичної першої перемоги "Жирони" над "Барселоною" у рамках Ла Ліги та нічиї у поєдинку "Бетіс" – "Реал" (1:1) "Жирона" за два тури до екватора чемпіонату повернула собі лідерство у турнірній таблиці.

Огляд матчу "Барселона" - Жирона".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies