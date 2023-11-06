Циганков та Довбик пишуть історію: "Жирона" знову очолила таблицю Ла Ліги

Після 12 турів чемпіонату Іспанії такого ще не було.

У передостанньому матчі програми 12-го туру Ла Ліги чинний чемпіон Іспанії "Реал" несподівано поділив очки у домашньому матчі проти "Райо Вальєкано" – 0:0.

Ця нічия на "Сантьяго Бернабеу" не могла не порадувати фанів каталонських клубів – "Барселони" та "Жирони".

Перша, після мінімальної перемоги у Країні Басків над "Реалом Сосьєдадом" (1:0), до 2-х очок скоротила своє відставання від своїх історичних супротивників, а друга – вийшла в лідери Ла Ліги.

Нагадаємо, "Жирона" здобула феєричну перемогу в Памплоні над місцевою "Осасуною" - 4:2. Причому голами відзначилися обидва українські легіонери каталонців Артем Довбик і Віктор Циганков.

Зазначимо, на рахунку Віктора переможний гол у матчі. А переможний асист - на рахунку Артема.

Огляд матчу "Осасуна" - "Жирона".

В історії Ла Ліги ще не було випадку, щоб після майже третини чемпіонату турнірну таблицю очолювала "Жирона".