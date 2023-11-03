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Лінекер прокоментував "передачу" йому "Золотого м'яча"-1986, завойованого Бєланова

Конфуз вийшов на нагородження ЗМ-2023.

Лінекер прокоментував "передачу" йому "Золотого м'яча"-1986, завойованого Бєланова
Це тобі замість "Золотого м'яча"
Фото: EPA/UPG

Кілька днів тому офіційний обліковий запис "Золотого м'яча"-2023 у Twitter помилково назвав володарем нагороди 1986 року Гарі Лінекера, а не українця Ігоря Бєланова, повідомляє sport.ua.

Сам Лінекер у себе в соцмережах відреагував на це, написавши, що готовий забрати "Золотий м'яч"-1986 собі.

"Мене таке влаштовує. Можете надіслати мені трофей, будь ласка?", – відповів Лінекер.

Нагадаємо, легендарний англійський форвард того року посів у голосуванні друге місце. Раніше Лінекер заявляв, що "Золотий м'яч"-1986 мав завоювати саме він.
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