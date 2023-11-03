Лінекер прокоментував "передачу" йому "Золотого м'яча"-1986, завойованого Бєланова

Це тобі замість "Золотого м'яча"

Кілька днів тому офіційний обліковий запис "Золотого м'яча"-2023 у Twitter помилково назвав володарем нагороди 1986 року Гарі Лінекера, а не українця Ігоря Бєланова, повідомляє sport.ua.

Сам Лінекер у себе в соцмережах відреагував на це, написавши, що готовий забрати "Золотий м'яч"-1986 собі.

"Мене таке влаштовує. Можете надіслати мені трофей, будь ласка?", – відповів Лінекер.

I’ll take that. Could you send me the trophy please? 😂 https://t.co/yi21f9XD1Z — Gary Lineker (@GaryLineker) October 30, 2023

Нагадаємо, легендарний англійський форвард того року посів у голосуванні друге місце. Раніше Лінекер заявляв, що "Золотий м'яч"-1986 мав завоювати саме він.