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Шевченко став офіційним гостем церемонії вручення "Золотого м’яча" France Football

Українець згадав свої емоції на церемонії вручення найпрестижнішої нагороди.

Шевченко став офіційним гостем церемонії вручення "Золотого м’яча" France Football
Андрій Шевченко
Фото: EPA/UPG

У Парижі у Театрі Шатле відбулася церемонія вручення "Золотого м’яча" за версією France Football та інших престижних нагород.

Одним із офіційних гостей церемонії став Андрій Шевченко.

Українська легенда футболу, який перемагав у голосуванні 2004 року, згадав свої емоції після завоювання престижної нагороди.

"Чи змінила нагорода моє життя? Так, звісно, бо це така індивідуальна нагорода... Коли я був дуже маленьким, мріяв виграти "Золотий м'яч". Він став реальністю, я реалізував свою мрію", – заявив українець.

Зазначимо, що "Золотий м'яч" на церемонію на своєму боліді доставив французький пілот Формули-1 Естебан Окон, який виступає за команду BWT Alpine.
А його володарем став француз Карім Бензема.
Фото: EPA/UPG

Золотий м'яч-2022 - підсумкова таблиця (топ-10).

  1. Карім Бензема (Реал, Франція);
  2. Садіо Мане (Баварія, Сенегал);
  3. Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті, Бельгія);
  4. Роберт Левандовські (Барселона, Польща);
  5. Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет);
  6. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція);
  7. Тібо Куртуа (Реал, Бельгія);
  8. Вінісіус Жуніор (Реал, Бразилія);
  9. Лука Модріч (Реал, Хорватія); 
  10. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, Норвегія).

Золотий м'яч-2022 (жінки) - підсумковий список (топ-10).

Андрій Шевченко вручає жіночий @Золотий м'яч@ Олексії Путельяс.
Фото: EPA/UPG
Андрій Шевченко вручає жіночий @Золотий м'яч@ Олексії Путельяс.

  1. Алексія Путельяс (Барселона)
  2. Бет Мід (Арсенал)
  3. Сем Керр (Челсі)
  4. Лєна Обердорф (Вольфсбург)
  5. Айтана Бонматі (Барселона)
  6. Александра Попп (Вольфсбург)
  7. Ада Хегерберг (Ліон)
  8. Венді Ренар (Ліон)
  9. Катаріна Макаріо (Ліон)
  10. Люсі Бронз (Манчестер Сіті).

Трофей Раймона Копа – найкращому гравцеві, якому на момент оголошення претендентів не виповнилося 21 рік – Гаві (Барселона, Іспанія).

Гаві
Фото: EPA/UPG
Гаві

Трофей Льва Яшина - найкращому воротареві (топ-5).

Тібо Куртуа
Фото: EPA/UPG
Тібо Куртуа

  1. Тібо Куртуа (Реал, Бельгія)
  2. Аліссон (Ліверпуль, Бразилія)
  3. Едерсон (Манчестер Сіті, Бразилія)
  4. Едуар Менді (Челсі, Сенегал)
  5. Майк Меньян (Мілан, Франція).

Трофей Герда Мюллера - найкращий бомбардир року - Роберт Левандовські (Баварія/Барселона, Польща).

Роберт Левандовські із дружиною Анною
Фото: EPA/UPG
Роберт Левандовські із дружиною Анною

Трофей Сократа - новий трофей, який віддають тим, хто показав неймовірну людяність і допомагав нужденним – Садіо Мане (Ліверпуль/Баварія, Сенегал).

Садіо Мане
Фото: EPA/UPG
Садіо Мане

Найкращий клуб рокуМанчестер Сіті.

Фото: EPA/UPG

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