У Парижі у Театрі Шатле відбулася церемонія вручення "Золотого м’яча" за версією France Football та інших престижних нагород.
Одним із офіційних гостей церемонії став Андрій Шевченко.
Українська легенда футболу, який перемагав у голосуванні 2004 року, згадав свої емоції після завоювання престижної нагороди.
"Чи змінила нагорода моє життя? Так, звісно, бо це така індивідуальна нагорода... Коли я був дуже маленьким, мріяв виграти "Золотий м'яч". Він став реальністю, я реалізував свою мрію", – заявив українець.
Chevtchenko 🇺🇦😍 #ballondor pic.twitter.com/O9f4OHbP7w— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
WHAT A NOISE! 🏎💨— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
It’s just... Esteban Ocon bringing the Trophy! @alpinecars@AlpineRacing#ballondor pic.twitter.com/lldfIkAkN5
Here is the image you've all been waiting for! Karim Benzema! #ballondor with @adidasFR pic.twitter.com/TJze0Km1s6— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
Золотий м'яч-2022 - підсумкова таблиця (топ-10).
- Карім Бензема (Реал, Франція);
- Садіо Мане (Баварія, Сенегал);
- Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті, Бельгія);
- Роберт Левандовські (Барселона, Польща);
- Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет);
- Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція);
- Тібо Куртуа (Реал, Бельгія);
- Вінісіус Жуніор (Реал, Бразилія);
- Лука Модріч (Реал, Хорватія);
- Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, Норвегія).
Золотий м'яч-2022 (жінки) - підсумковий список (топ-10).
- Алексія Путельяс (Барселона)
- Бет Мід (Арсенал)
- Сем Керр (Челсі)
- Лєна Обердорф (Вольфсбург)
- Айтана Бонматі (Барселона)
- Александра Попп (Вольфсбург)
- Ада Хегерберг (Ліон)
- Венді Ренар (Ліон)
- Катаріна Макаріо (Ліон)
- Люсі Бронз (Манчестер Сіті).
Трофей Раймона Копа – найкращому гравцеві, якому на момент оголошення претендентів не виповнилося 21 рік – Гаві (Барселона, Іспанія).
Congrats Gavi! Your new Tropha Kopy winner! #trophéekopa #ballondor pic.twitter.com/14FQdgAuSh— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
Трофей Льва Яшина - найкращому воротареві (топ-5).
THIBAUT COURTOIS IS THE 2022 YACHINE TROPHY WINNER!#TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/xRpkyaQkLI— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
- Тібо Куртуа (Реал, Бельгія)
- Аліссон (Ліверпуль, Бразилія)
- Едерсон (Манчестер Сіті, Бразилія)
- Едуар Менді (Челсі, Сенегал)
- Майк Меньян (Мілан, Франція).
Трофей Герда Мюллера - найкращий бомбардир року - Роберт Левандовські (Баварія/Барселона, Польща).
Трофей Сократа - новий трофей, який віддають тим, хто показав неймовірну людяність і допомагав нужденним – Садіо Мане (Ліверпуль/Баварія, Сенегал).
Найкращий клуб року – Манчестер Сіті.