Україна здобула "срібло" на чемпіонаті світу-2022 із кульової стрільби

Її здобула наша чоловіча збірна у стрільбі з малокаліберної гвинтівки.

На чемпіонаті світу з кульової стрільби, який проходить у єгипетському Каїрі, чоловіча збірна України у складі Івана Ткаленка, Данила Грінника і Олексія Вятчина здобула "срібло" у стрільбі з малокаліберної гвинтівки на 50 метрів.

У фіналі наші хлопці поступилися національній команді США – 10:16.

Бронзовий комплект нагород дістався спортсменам із Індії.

Варто сказати, що для України це друга медаль на цьому ЧС. Раніше бронзу здобув Павло Коростильов у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів.