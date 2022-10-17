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Україна здобула "срібло" на чемпіонаті світу-2022 із кульової стрільби

Її здобула наша чоловіча збірна у стрільбі з малокаліберної гвинтівки.

Україна здобула "срібло" на чемпіонаті світу-2022 із кульової стрільби

На чемпіонаті світу з кульової стрільби, який проходить у єгипетському Каїрі, чоловіча збірна України у складі Івана Ткаленка, Данила Грінника і Олексія Вятчина здобула "срібло" у стрільбі з малокаліберної гвинтівки на 50 метрів.

У фіналі наші хлопці поступилися національній команді США – 10:16.

Бронзовий комплект нагород дістався спортсменам із Індії.

Варто сказати, що для України це друга медаль на цьому ЧС. Раніше бронзу здобув Павло Коростильов у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів.

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