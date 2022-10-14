Україна завершила чемпіонат світу-2022 з дзюдо з однією нагородою

Напередодні у Ташкенті завершився чемпіонат світу з дзюдо.

Збірна України на цьому турнірі завоювала одну медаль – бронзовою призеркою у категорії до 78 кг стала Єлизавета Литвиненко, яка у сутичці за медаль сенсаційно здолала чинну олімпійську чемпіонку, японку Сорі Хамаду.

На попередніх двох чемпіонатах Україна також брала одну медаль: 2019-го "золото" здобула Дар’я Білодід, а 2021-го "бронзу" виграв Яків Хаммо.

Три лідери української збірної – Білодід, Хаммо та Богдан Ядов не пробилися у столиці Узбекистану навіть до бронзових поєдинків.

Україну на світовому форумі представляли 13 спортсменів: дев'ять чоловіків та чотири жінки.