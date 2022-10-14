Довбик ділить перше місце у списку бомбардирів Ліги конференцій УЄФА

На рахунку гравця "Дніпра-1" вже 4 голи у турнірі.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги конференцій "Дніпро-1" у Ліхтенштейні переміг "Вадуц" – 2:1.

Переможний гол на 90+1 хвилині забив Артем Довбик.

Фото: "Дніпро-1" Артем Довбик

Таким чином, 25-річний форвард дніпрян з чотирма голами увірвався на перше місце бомбардирів турніру, яке він ділить разом із двома гравцями "Вільярреала" – Хосе Моралесом та Алексом Баєною, та Фуссені Діабате ("Партизан").

Цього сезону Довбик забив уже 9 голів у 11 матчах за "Дніпро-1" у всіх турнірах. Артем забиває за клуб уже у шостому матчі поспіль.