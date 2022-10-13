УПЛ скасувала вже третій матч чемпіонату

У намічені терміни не зіграють "Зоря" та "Колос".

Виконавчий директор Української прем'єр-ліги Євген Дикий розповів про зміни у календарі матчів 7 туру чемпіонату України.

"Гра "Зоря" – "Колос", яка була намічена на суботу, 15 жовтня, перенесено.

Крім того, "Металіст 1925" прийме ФК "Львів" у Ковалівці, а не на НСК "Олімпійський". Також змінено час початку матчу. Він розпочнеться о 13:00, а не о 17:00, як планувалося раніше. Наразі у Києві є заборона на проведення матчів", – поділився з dynamo.kiev.ua інформацією Дикий.

Раніше повідомлялося про перенесення через масові обстріли матчу 6-го туру УПЛ "Алнесандрія" – "Металіст 1925", а також поєдинку 7-го туру Чорноморець» – «Кривбас.