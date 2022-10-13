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УЄФА не бачить причин для усунення Білорусі від змагань

Заява від Александера Чеферіна.

УЄФА не бачить причин для усунення Білорусі від змагань
Александер Чеферін
Фото: skysports.com

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що не бачить причин для усунення збірної Білорусі за таким самим принципом, як і збірну Росії, зокрема недопуску білорусів до кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2024.

"Це трохи популізм вимагати: "Усуньте всіх!". На даний момент ми не бачимо причин для цього. Якщо щось зміниться, то ми обов'язково відреагуємо. Політики повинні поважати наші повноваження щодо прийняття рішень. Ми ж не розповідаємо політикам, що вони мають робити", - цетує Чеферіна Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зазначимо, що за рішенням УЄФА Білорусь повинна проводити домашні матчі за межами країни і без глядачів, проте вона бере участь у всіх змаганнях, що проходять і майбутніх під егідою союзу.

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