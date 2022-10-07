Україна наблизилася до Чехії та Швейцарії, але віддалилася від Сербії та Норвегії у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Минулий тиждень єврокубків був невдалим для українських клубів.
"Шахтар" "Реалу" (1:2) та "Динамо" "Ренну" (1:2) свої матчі групової стадії Ліги чемпіонів та Ліги Європи відповідно програли.
Домашню нічию "Дніпра-1" з "Вадуцем" (2:2) у Лізі конференцій можна занести до активу українського футболу лише формально. Але саме цей результат у Кошиці дозволив Україні набрати бодай якісь бали до таблиці коефіцієнтів УЄФА.
За тиждень Україна додала до рейтингу 0,200 бала (одна нічия, поділена на п’ять клубів). Сезонний набір становить 3,100, і це лише 28 місце в поточній єврокампанії.
У п’ятирічному рейтингу, який набуде завершеного вигляду наступної весни, Україна зараз на 15-му місці (26,900 бала).
Досягнення за тиждень у конкурентів:
- 11. Сербія: +1,000 (два клуби у грі) = 30,375;
- 12. Норвегія: +0,500 (два клуби) = 28,250;
- 13. Чехія: +0,000 (три клуби) = 27,550;
- 14. Швейцарія: +0,000 (два клуби) = 27,425;
- 15. Україна: +0,200 (три клуби) = 26,900;
- 16. Росія +0,000 (без представництв) = 26,215;
- 17. Данія +0,800 (три клуби) = 25,825.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА-2023.