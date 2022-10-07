Україна наблизилася до Чехії та Швейцарії, але віддалилася від Сербії та Норвегії у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Минулий тиждень єврокубків був невдалим для українських клубів.

"Шахтар" "Реалу" (1:2) та "Динамо" "Ренну" (1:2) свої матчі групової стадії Ліги чемпіонів та Ліги Європи відповідно програли.

Домашню нічию "Дніпра-1" з "Вадуцем" (2:2) у Лізі конференцій можна занести до активу українського футболу лише формально. Але саме цей результат у Кошиці дозволив Україні набрати бодай якісь бали до таблиці коефіцієнтів УЄФА.

За тиждень Україна додала до рейтингу 0,200 бала (одна нічия, поділена на п’ять клубів). Сезонний набір становить 3,100, і це лише 28 місце в поточній єврокампанії.

У п’ятирічному рейтингу, який набуде завершеного вигляду наступної весни, Україна зараз на 15-му місці (26,900 бала).

Досягнення за тиждень у конкурентів:

11. Сербія: +1,000 (два клуби у грі) = 30,375;

12. Норвегія: +0,500 (два клуби) = 28,250;

13. Чехія: +0,000 (три клуби) = 27,550;

14. Швейцарія: +0,000 (два клуби) = 27,425;

15. Україна: +0,200 (три клуби) = 26,900;

16. Росія +0,000 (без представництв) = 26,215;

17. Данія +0,800 (три клуби) = 25,825.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА-2023.

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