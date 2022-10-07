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Україна наблизилася до Чехії та Швейцарії, але віддалилася від Сербії та Норвегії у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Лише "Дніпро-1" поповнив очковий багаж України.

Україна наблизилася до Чехії та Швейцарії, але віддалилася від Сербії та Норвегії у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Фото: uefa.com

Минулий тиждень єврокубків був невдалим для українських клубів.

"Шахтар" "Реалу" (1:2) та "Динамо" "Ренну" (1:2) свої матчі групової стадії Ліги чемпіонів та Ліги Європи відповідно програли.

Домашню нічию "Дніпра-1" з "Вадуцем" (2:2) у Лізі конференцій можна занести до активу українського футболу лише формально. Але саме цей результат у Кошиці дозволив Україні набрати бодай якісь бали до таблиці коефіцієнтів УЄФА.

За тиждень Україна додала до рейтингу 0,200 бала (одна нічия, поділена на п’ять клубів). Сезонний набір становить 3,100, і це лише 28 місце в поточній єврокампанії.

У п’ятирічному рейтингу, який набуде завершеного вигляду наступної весни, Україна зараз на 15-му місці (26,900 бала).

Досягнення за тиждень у конкурентів:

  • 11. Сербія: +1,000 (два клуби у грі) = 30,375;
  • 12. Норвегія: +0,500 (два клуби) = 28,250;
  • 13. Чехія: +0,000 (три клуби) = 27,550;
  • 14. Швейцарія: +0,000 (два клуби) = 27,425;
  • 15. Україна: +0,200 (три клуби) = 26,900;
  • 16. Росія +0,000 (без представництв) = 26,215;
  • 17. Данія +0,800 (три клуби) = 25,825.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА-2023.

Поточний рейтинг впливає на розподіл путівок у сезоні 2024/25.

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