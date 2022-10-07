Магучіх і Проценко – у трійці номінантів на премію Fair Play від World Athletics

Переможців буде оголошено на початку грудня.

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) на своєму офіційному сайті оголосила фіналістів премії Fair Play Award-2022 Міжнародного комітету чесної гри (CIFP).

У серпні World Athletics запросив фанів у соціальних мережах проголосувати за момент, який найкраще ілюструє чесну гру під час чемпіонату світу з легкої атлетики у Юджині (США).

У початковий список було включено п’ять історій спортсменів, які найбільше відповідають цим правилам, серед них – українські стрибуни у висоту Ярослава Магучіх та Андрій Проценко.

За підсумками голосування вболівальників і журі було визначено трійку номінантів, до яких і увійшли Магучіх із Проценком.

"Українські стрибуни у висоту Ярослава Магучіх та Андрій Проценко продемонстрували неймовірну силу та стійкість, зумівши здобути срібну та бронзову медалі відповідно, незважаючи на величезні труднощі, з якими вони зіткнулися через поточну ситуацію в Україні", – зазначає пресслужба World Athletics.

Також на нагороду претендують американка Кеті Наджеотт та британка Холлі Бредшоу. Кеті підтримала свою суперницю після того, як вона знялася з турніру через пошкодження та зламану жердину. Американка публічно підтримала Бредшоу, залишивши повідомлення у Twitter.

Ще однією претенденткою на приз Fair Play стала британка Катаріна Джонсон-Томпсон, яка публічно підтримала свою суперницю, німкеню Софі Вайссенберг, розчаровану невдалим виступом на турнірі.

Додамо, що імена переможців оголосять у грудні.