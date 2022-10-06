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Названі найкращі та найгірші гравці "Шахтаря" у матчі з "Реалом" за версією Whoscored

Це Трубін та Конопля.

Названі найкращі та найгірші гравці "Шахтаря" у матчі з "Реалом" за версією Whoscored
Анатолій Трубін
Фото: EPA/UPG

Напередодні "Шахтар" був битий на "Сантьяго Бернабео" "Реалом" у матчі третього туру групового раунду Ліги чемпіонів – 1:2.

Зазначимо, що результат матчу не повинен ввести в оману футбольних фанів – перевага господарів була переважною та беззаперечною, і фінальний рахунок мав бути більш розгромним. Але "гірників" досить часто рятував голкіпер Анатолій Трубін.

Не даремно авторитетний аналітичний портал Whoscored поставив 21-річному уродженцю Донецька найвищу оцінку серед гравців гостьової команди – 8,2.

Найгіршим гравцем не лише "Шахтаря", а й у складі обох команд, на думку порталу, був захисник Юхим Конопля – 5,9.

Додамо, що дебют колеги Трубіна з амплуа Андрія Луніна у цьому турнірі було оцінено у 6,7 бала.

Найкращим гравцем зустрічі WhoScored визнав 21-річного бразильського вінгера Родріго, який відкрив рахунок у матчі і зробив асист на Вінісуса Жуніора.

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