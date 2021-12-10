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IFFHS включив голкіпера "Шахтаря" в символічну збірну світу U-20

У Анатолія Трубіна підібралася зіркова команда.

Анатолій Трубін
Фото: calcioline.com
Анатолій Трубін

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) підбила підсумки 2021 року і склала символічну збірну з кращих гравців віком до 20 років.

До списку 11 кращих молодих футболістів увійшов воротар збірної України та донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін.

Воротар: Анатолій Трубін ("Шахтар").

Захисники: Бенуа Бадіашиль ("Монако"), Ерік Гарсія ("Барселона"), Нуну Мендеш (ПСЖ).

Півзахисники: Джуд Беллінгем ("Боруссія" Дортмунд), Педрі ("Барселона"), Едуардо Камавінга ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал").

Нападники: Родріго Гоес ("Реал"), Мейсон Грінвуд ("Манчестер Юнайтед"), Джамал Мусіала ("Баварія").

Раніше 20-річний Трубін став номінантом на премію найкращому молодому футболісту світу Golden Boy. Нагорода дісталася Педрі.

Григорій МухінГригорій Мухін
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