Три види спорту під загрозою виключення з олімпіад: Україна може постраждати

Бокс, важку атлетику та сучасне п'ятиборство можуть замінити скелелазіння, серфінг і скейтбординг.

Міжнародний олімпійський комітет хоче інтегрувати скелелазіння, серфінг і скейтбординг, які були вже представлені цього літа в Токіо як додаткові та заплановані на Париж-2024, у програму Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі, передає заяву президента організації Томаса Баха France2.

При цьому Бах уточнив, що ці види спорту можуть замінити бокс, важку атлетику та сучасне п'ятиборство.

На 139-й сесії МОК, яка пройде напередодні зимових ОІ в Пекіні, розглянуть пропозицію додати скелелазіння, серфінг і скейтбординг до списку 28 базових олімпійських видів спорту.

МОК встановлює ліміт у 10,5 тисяч учасників Олімпіад, щоб обмежити витрати та складність проведення Ігор.

Зазначимо, що бокс, важка атлетика та сучасне п'ятиборство – види спорту, які мали олімпійський статус протягом більш ніж сторіччя.

Це рішення МОК може негативно вплинути на розташування України в неофіційному медальному заліку Олімпіад, адже бокс і важка атлетика є базовими для України видами спорту, які постійно поповнюють нашу командну скарбничку медалями.

Нагадаємо, МОК прокоментував дипломатичний бойкот зимових Ігор у Пекіні.