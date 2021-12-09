Сестри Вільямз очолили список тенісисток, які заробили впродовж кар'єри найбільше

Фото: EPA/UPG Серена Вільямз

Для експершої ракетки світу Серени Вільямз (№41 WTA) рік склався не дуже успішно. Проте 40-річна американка однаково очолює дуже важливий для спортсменів загалом і тенісисток зокрема рейтинг – тих, хто заробив за кар'єру найбільше.

За даними профільного порталу Tennis 365, Серена заробила за свою спортивну кар'єру 94,52 млн доларів, випередивши старшу сестру Вінус, яка стала другою, більш ніж на 50 млн дол.

У першу трійку також увійшла 5-разова переможниця турнірів "Великого шолома" росіянка Марія Шарапова, яка в лютому 2020 року завершила кар'єру.

Десятка тенісисток, які заробили за кар'єру найбільше