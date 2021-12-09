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Сестри Вільямз очолили список тенісисток, які заробили впродовж кар'єри найбільше

Молодша випередила старшу.

Серена Вільямз
Фото: EPA/UPG
Серена Вільямз

Для експершої ракетки світу Серени Вільямз (№41 WTA) рік склався не дуже успішно. Проте 40-річна американка однаково очолює дуже важливий для спортсменів загалом і тенісисток зокрема рейтинг – тих, хто заробив за кар'єру найбільше.

За даними профільного порталу Tennis 365, Серена заробила за свою спортивну кар'єру 94,52 млн доларів, випередивши старшу сестру Вінус, яка стала другою, більш ніж на 50 млн дол.

У першу трійку також увійшла 5-разова переможниця турнірів "Великого шолома" росіянка Марія Шарапова, яка в лютому 2020 року завершила кар'єру.

Десятка тенісисток, які заробили за кар'єру найбільше

  1. Серена Вільямз (США) - 94 518 971 дол.
  2. Вінус Вільямз (США) - 42 280 541
  3. Марія Шарапова (Росія) - 38 777 962
  4. Сімона Халеп (Румунія) - 37 950 240
  5. Каролін Возняцкі (Данія) — 35 233 415
  6. Вікторія Азаренко (Білорусь) - 33 733 916
  7. Петра Квітова (Чехія) - 33 420 592
  8. Анжеліка Кербер (Німеччина) - 31 327 924
  9. Агнешка Радванська (Польща) - 27 683 807
  10. Світлана Кузнєцова (Росія) - 25 816 890
Григорій МухінГригорій Мухін
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