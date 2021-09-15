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Єдиний жіночий удар потрапив у топ-10 на US Open, і цей удар зробила українка

Даяна Ястремська не відзначилася просуванням по сітці.

Єдиний жіночий удар потрапив у топ-10 на US Open, і цей удар зробила українка
Даяна Ястремська
Фото: twitter.com/D_Yastremska

Пресслужба підсумкових цьогорічних змагань "Великого шолома" - US Open - представила десятку кращих розіграшів турніру.

У шортліст потрапив і удар української тенісистки Даяни Ястремської (№53 WTA), який вона виконала в першому колі проти Анжелік Кербер (№15 WTA).

На жаль, українка завершила виступ на мейджорі на цій стадії турніру, поступившись німецькій тенісистці - 6:3, 4:6, 6:7 (3-7).

Топ-10 кращих розіграшів Відкритого чемпіонату США-2021

Додамо, що Ястремська - єдина дівчина, яка потрапила в номінацію.

Григорій МухінГригорій Мухін
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