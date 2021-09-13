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Переможець US Open-2021 відповів на питання, чи бачив він сльози Джоковича перед розіграшем фінального гейму

Новак уже відчував, що не зможе виграти цей поєдинок.

У фіналі чоловічого одиночного розряду Відкритого чемпіонату США лідер світового тенісу Новак Джокович програв другому номеру посіву Данилу Медведєву у трьох сетах з однаковим рахунком - 4:6.

Новоспечений чемпіон US Open після матчу відповів на питання, чи бачив він, що серб плакав перед останнім геймом фіналу.

Новак Джокович
Фото: columbiamissourian.com
Новак Джокович

"Намагався не дивитися на екран і суперника. Після матчу бачив фотки. У цьому плані жорстко те, що він плакав, але все одно грав за кожен м'яч", - заявив росіянин.

Зазначимо, Новак утратив можливість зібрати календарний "Великий шолом".

Новак Джокович
Фото: EPA/UPG
Новак Джокович

Григорій МухінГригорій Мухін
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