Новак уже відчував, що не зможе виграти цей поєдинок.

У фіналі чоловічого одиночного розряду Відкритого чемпіонату США лідер світового тенісу Новак Джокович програв другому номеру посіву Данилу Медведєву у трьох сетах з однаковим рахунком - 4:6.

Новоспечений чемпіон US Open після матчу відповів на питання, чи бачив він, що серб плакав перед останнім геймом фіналу.

Фото: columbiamissourian.com Новак Джокович

"Намагався не дивитися на екран і суперника. Після матчу бачив фотки. У цьому плані жорстко те, що він плакав, але все одно грав за кожен м'яч", - заявив росіянин.

Зазначимо, Новак утратив можливість зібрати календарний "Великий шолом".