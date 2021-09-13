У фіналі чоловічого одиночного розряду Відкритого чемпіонату США лідер світового тенісу Новак Джокович програв другому номеру посіву Данилу Медведєву у трьох сетах з однаковим рахунком - 4:6.
Новоспечений чемпіон US Open після матчу відповів на питання, чи бачив він, що серб плакав перед останнім геймом фіналу.
"Намагався не дивитися на екран і суперника. Після матчу бачив фотки. У цьому плані жорстко те, що він плакав, але все одно грав за кожен м'яч", - заявив росіянин.
Зазначимо, Новак утратив можливість зібрати календарний "Великий шолом".