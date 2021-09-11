У суботу, 11 вересня, в Київ приїхав президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. За словами президента Володимира Зеленського, з ним буде обговорюватися можливість проведення в Україні однієї з наступних Олімпіад.

Про це Зеленський розказав на спільному брифінгу з Бахом під час відвідування урбан-парку на ВДНГ.

"Частина нашої розмови сьогодні буде стосуватися майбутнього України, скільки всього потрібно зробити Україні, щоб наблизити можливість нашої держави і стати країною, яка буде приймати Олімпійські ігри. Хочеться, щоб ми були такою країною", - сказав президент України.

Пізніше на церемонії до 30-річчя Національного олімпійського комітету Зеленський заявив, що проведення Олімпіади - це непроста задача, але Україна "точно спробує" її реалізувати.

"Я впевнений, що наша велика держава заслуговує стати господаркою Ігор. Щонайменше як земля, де народився перший член Міжнародного олімпійського комітету, друг Кубертена Олексій Бутовський з Полтавщини. Так, Олімпіада в Україні - це дійсно непроста, дуже важка задача. Але в такі моменти я завжди згадую слова важкоатлетів, - мій батько, до речі, майстер спорту з важкої атлетики, - і вони кажуть, що піти і спробувати щось підняти -нелегко, легко - не спробувати і піти. Тож щодо Олімпійських ігор ми спробуємо, точно спробуємо", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, міністр спорту Вадим Гутцайт кілька тижнів тому говорив, що Україна націлилась не на дорослі, а на юнацькі Олімпійські ігри. Вони дешевші та простіші в організації, пояснив тоді міністр.

Плани провести Олімпіаду в Україні виношували також за часів колишнього президента Віктора Януковича. У травні 2010 року, через кілька місяців після вступу на посаду, він запропонував подати заявку в Міжнародний олімпійський комітет на проведення в Україні зимових Олімпійських ігор 2022 року. Планувалося, що вони відбудуться у Львові.

Після Революції гідності Україна відкликала свою заявку. У 2019 президент Володимир Зеленський знову порушив питання проведення Олімпіади в Україні.

Приблизно тоді ж мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто має намір подати заявку на проведення юнацьких Зимових Олімпійських ігор у 2028 році і Зимових Олімпійських ігор у 2030 році.

На початку 2020 року тодішній прем'єр Олексій Гончарук казав, що Україна може претендувати на літню Олімпіаду-2032 року разом з Білоруссю. Але через кілька місяців відносини між Україною та Білоруссю різко зіпсувалися, а у 2021 році столицею Ігор-2032 було вибрано австралійський Брисбен.