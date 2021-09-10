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Магучіх дала пояснення щодо свого чергового фото з Ласіцкене

Українська спортсменка пішла в календарну відпустку.

Магучіх дала пояснення щодо свого чергового фото з Ласіцкене
Ярослава Магучіх
Фото: Instagram

Бронзова призерка Олімпіади-2020 в стрибках у висоту Ярослава Магучіх після фіналу Діамантової ліги в Цюріху і перед тим, як піти в календарну відпустку звернулася до журналістів.

"У зв'язку із завершенням сезону хотіла б поставити крапку ще в одному питанні. За останній місяць я вислухала про себе багато чого цікавого. Безумовно, кожен має право на власну точку зору, але давайте хоча б висловлювати її коректно", - написала Магучіх в Instagram.

"Замість того, щоб писати мені всякі гидоти, краще займіться собою і використовуйте час з користю. Шановні журналісти, коли ви почнете думати, а потім писати? У деяких я стрибаю в довжину, у деяких - фінішую. Де ви взагалі бачили фінішну лінію у висоті?", - задається питанням українка.

"Тепер з приводу фото (групове фото легкоатлеток після фіналу Діамантової ліги). Воно було зроблено на прохання Каміли Ліцвінко (польська стрибунка у висоту, чемпіонка світу в приміщенні 2014 року, - прим. LB.ua), яка завершує кар'єру і хотіла зафіксувати ці спогади. І кульмінація: обіймає мене не Марія (Ласіцкене), а Нікола МакДермотт, представниця Австралії. Будьте уважнішими, будь ласка. Всім добра, а я йду у відпустку", - підсумувала Магучіх.

Нагадаємо, на фінальному етапі Діамантової ліги Магучіх посіла друге місце, поступившись лише олімпійській чемпіонці Токіо-2020 росіянці Ласіцкене.

Григорій МухінГригорій Мухін
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