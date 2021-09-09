Футболіст збірної Казахстану, який відзначився дублем у матчі кваліфікації проти України, провалив допінг-тест

Футболіст збірної Казахстану Руслан Валіуллін провалив допінг-тест, повідомляє журналіст Айдин Кожахмет.

За інсайдерською інформацією, подробиці тестування, включаючи назву препарату, виявленого в крові футболіста, поки не афішуються.

Відзначається, що з цієї причини Валіуллін пропустив відбірковий матч проти Боснії та Герцеговини (2:2).

Нагадаємо, Валіуллін оформив дубль в матчі 4-го туру відбіркового раунду Чемпіонату світу-2022 проти збірної України - 2:2.

Відзначимо, що Україні не зможуть присудити технічну перемогу над Казахстаном.

Згідно з регламентом FIFA для застосування таких санкцій потрібно, щоб дпінг був виявлений більш, ніж у двох гравців.