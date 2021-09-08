Японія відмовляється проводити Клубний чемпіонат світу з футболу

ФІФА вже повідомлена про таке рішення.

Японська футбольна влада повідомила ФІФА про своє рішення відмовитися приймати XYIII в історії розіграш Клубного чемпіонату світу з футболу, який був запланований до проведення на грудень, повідомляє Daily Mail.

У Країні Вранішнього Сонця накочує п'ята хвиля коронавірусної інфекціі. К того ж Японія ніяк не може вирішити проблему низького відсотка вакцинації, тому проведення великих спортивних форумів, особливо в с зимовий період бачиться владі недоцільним.

Найімовірніше, ФІФА в разі відмови Японії від проведення турніру зверне свій погляд на близькосхідний регіон, зокрема, на Катар, на території якого проходили останні розіграші змагання, в тому числі і в нинішньому році, коли в лютому тріумфатором стала "Баварія".

Нагадаємо, Клубний чемпіонат світу-2021 повинен стати останнім в історії, що проводяться в колишньому форматі.

Надалі турнір буде розширено до 24 команд і проводитися раз на чотири роки, як раніше Кубок конфедерацій, повністю його змінивши.