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Світоліна не змогла повторити свій найкращий результат на US Open

Українка програла чвертьфінальний матч.

Світоліна не змогла повторити свій найкращий результат на US Open
Фото: EPA/UPG

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) не змогла подолати бар'єр 1/4 фіналу US Open-2021, програвши в жорстокому протистоянні другій ракетці Канади Лейлі Фернандес (№73 WTA) - 3:6, 6:3, 6:7 ( 5-7).

Таким чином, наша співвітчизниця не змогла повторити своє найкраще досягнення на американському мейджорі. Нагадаємо, 

два роки тому українка дійшла в Нью-Йорку до півфіналу.

У півфіналі 19-річна Лейла зустрінеться з білоруською тенісисткою Ариною Соболенко (№2 WTA), яка досить впевнено перемогла Барбору Крейчікову з Чехії - 6:1, 6:4.

Григорій МухінГригорій Мухін
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