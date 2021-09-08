Перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) не змогла подолати бар'єр 1/4 фіналу US Open-2021, програвши в жорстокому протистоянні другій ракетці Канади Лейлі Фернандес (№73 WTA) - 3:6, 6:3, 6:7 ( 5-7).

Таким чином, наша співвітчизниця не змогла повторити своє найкраще досягнення на американському мейджорі. Нагадаємо,

два роки тому українка дійшла в Нью-Йорку до півфіналу.

У півфіналі 19-річна Лейла зустрінеться з білоруською тенісисткою Ариною Соболенко (№2 WTA), яка досить впевнено перемогла Барбору Крейчікову з Чехії - 6:1, 6:4.