Футболістів "зобов'яжуть" носити костюми, і не тільки від Dior.

Фото: псж

Фіналіст позаминулого розіграшу Ліги чемпіонів "Парі Сен-Жермен" і французький дім моди Christian Dior підписали партнерську угоду, повідомляє офіційний сайт ПСЖ.

Партнерство розраховане на два роки.

Відзначається, що компанія Dior, яка була створена Крістіаном Діором в 1946 році, вперше стала партнером будь-якого футбольного клубу.

"Завдяки цьому партнерству Paris Saint-Germain продовжує своє новаторське просування в світі моди і стилю життя; він розділяє з Dior ту ж пристрасть до Парижу, яку вони своєю творчістю сприяють поширенню по всьому світу", – йдеться в заяві.

Dior надаватиме гравцям ПСЖ фірмовий одяг – діловий і повсякденний, створений з урахуванням клубних кольорів в чорних і синіх відтінках.

Класичний костюм від Dior включає в себе кашемірове пальто, піджак, сорочку і штани, а також взуття – орні шкіряні дербі Dior Timeless.

Повсякденний спосіб для футболістів складається з куртки Harrington, светри і трикотажної сорочки-поло з вишивкою Paris Saint-Germain і ініціалами CD Icon, а також дербі Dior Explorer. Доповнено образ шкіряною сумкою Saddle.

Кожен силует також включатиме жакардову краватку з відповідним логотипом Paris Saint-Germain, шарф з кашеміру і двосторонній ремінь – чорний або темно-синій.