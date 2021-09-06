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Військовий переворот завадив проведенню відбіркового матчу Чемпіонату світу-2022

Поєдинок Гвінея - Марокко перенесений.

Збірна Марокко
Фото: football-italia.net
Збірна Марокко

Відбірковий матч Чемпіонату світу-2022 в африканській зоні між збірними Гвінеї і Марокко скасований, повідомляє Football-Italia.

Гра повинна була пройти сьогодні в гвінейської столиці Конакрі.

Гра перенесена на невизначений термін через політичну ситуацію в країні. Раніше військові здійснили переворот в Гвінеї, взявши під варту президента країни. З ранку в різних районах Конакрі чутна стрілянина.

При цьому наголошується, що офіційну марокканську делегацію успішно евакуювали з готелю і доставили в аеропорт, щоб вивести її з країни.

Григорій МухінГригорій Мухін
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