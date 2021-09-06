Фото: EPA/UPG

Матч шостого туру відбіркового етапу Чемпіонату світу-2022 між збірними Бразилії та Аргентини не був завершений.

Зустріч в Сан-Паулу перервали через порушення протоколу по коронавірус, повідомляє TyC Sports.

Виявляється, бразильська влада вирішила депортувати чотирьох футболістів La Albiceleste, які виступають в Англії.

Для цього представники Міністерства охорони здоров'я нагрянули в готель, в якому зупинилася аргентинська делегація. Однак, на той час збірна Аргентини вже відбула на стадіон на матч.

Справа в тому, що Велика Британія входить у "червону зону", тому, згідно з чинними в Бразилії правилами, люди, які прибувають в країну з Великої Британії, повинні залишатися на карантині 14 днів. Воротар Еміліано Мартінес, півзахисник Еміліано Буендіа (обидва - "Астон Вілла"), захисник Крістіан Ромеро і хавбек Джовані Ло Чельсо (обидва - "Тоттенгем") при перетині кордону запевнили, що не були в Англії в останні 15 днів.

Причому, перші двоє відіграли весь матч 3-го туру Англійської прем'єр-ліги проти "Брентфорда" (1:1), що відбувся 28 серпня, а двоє інших, судячи з протоколу матчу, були в заявці проти "Вотфорда" (1:0). Тобто, ні про яке відбуття 14-денного карантину мова не могла йти.

Тим часом, матч на "Неео Кіміко Арена" стартував і стартував вельми гаряче - футболісти обох команд з перших хвилин без розвідки зійшлися в жорсткому футбольному клінчі, свисток рефері превалював над футболом.

А на 10-й хвилині вся увага переключилася на представників Національного агентства з санітарного нагляду (Anvisa) і бразильських поліцейських, які несподівано з'явилися на полі.

Вони мали намір заарештувати чотирьох вищевказаних футболістів збірної Аргентини. В результаті аргентинські футболісти пішли в роздягальню, залишивши на полі лише свого капітана Ліонеля Мессі, який намагався порозумітися як з футболістами "селесао", так і з співробітниками МОЗ та поліції.

Фото: EPA/UPG

У підсумку, матч не відновився.

Відзначимо, що відразу після скандального інциденту з'явилася версія про провокацію з боку Бразильської конфедерації футболу (СBF).

Виявляється, господарі підійшли до поєдинку в значно ослабленому складі, адже тільки АПЛ не пустила в збірну більшу частину бразильських зірок. У підсумку, з Великобританії не змогли відбути Алісон Бекер, Фабіньо і Роберто Фірміно (всі - "Ліверпуль"), Едерсон і Габріел Жезус (обидва - "Манчестер Сіті"), їх тимчасовий земляк з "Юнайтед" Фред, Тьяго Сілва ("Челсі") і Рішарлісон ("Евертон").

Фото: EPA/UPG

Тому, СBF було вигідно, щоб матч не відбувся. В іншому випадку, дії представників Anvisa щодо чотирьох гравців збірної Аргентини можна було зробити ще до матчу і не доводити справу до абсурду.

Цим же питанням задається і Мессі, недвозначна цитата якого не потребує пояснення.

"Ми тут вже три дні. Вони чекали початку матчу, щоб вийти на поле і зірвати гру. Навіщо вони змушують нас грати?" - цитує Лео RMC.

Також Мессі назвав ситуацію катастрофою.

Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) випустила офіційну заяву про зірваний матч.

"За рішенням судді матч, організований ФІФА між Бразилією і Аргентиною в рамках відбіркового турніру Чемпіонату світу, призупиняється. Арбітр і делегат зустрічі направлять звіт в дисциплінарний комітет ФІФА, який визначить подальші кроки.

Відбіркові матчі ЧС - це змагання ФІФА. Всі рішення, що стосуються його організації та розвитку, знаходяться у виключній компетенції цієї установи", - йдеться в заяві КОНМЕБОЛ.

Для розуміння ситуації, розклад у відбірковій групі зараз такий: Бразилія з 21 очком знаходиться на першому місці, Аргентина (15) - на другому. При цьому аргентинці на три очки випереджають Еквадор і на шість - Уругвай і Колумбію. На ЧС-2022 безпосередньо вийдуть чотири команди, п'ята зіграє в стикових матчах.