У Європі завершився другий тур відбірного турніру Чемпіонату світу-2022.

У групі D збірна України на НСК "Олімпійський" приймала команду Фінляндії.

Матч видався на диво впертим і завершився нічиєю - 1:1.

Усі основні події розгорнулися в підсумковій 10-хвилинці. Спочатку Джуніор Мораєс, який вийшов на заміну, чудово зреагував на крос із правого флангу від Олександра Караваєва і вивів українців уперед - 1:0.

Однак на 89-й хвилині незрозуміла помилка Віталія Миколенка у власному штрафному майданчику призвела до призначення пенальті і вилучення гравця "Динамо".

Теему Пуккі реалізував 11-метровий і залишив підопічних Андрія Шевченка без перемог у відбірному циклі.

Раніше свій матч другого туру провели суперники українців по групі D.

У Казахстані чемпіони світу французи домоглися комфортної перемоги (2:0) і з чотирма очками очолили групу.

По два очки набрали збірні Фінляндії та України.

Команда Боснії і Герцеговини після одного матчу з одним очком посідає передостаннє місце.

Замикає квінтет збірна Казахстану.

Уже через два дні, в останній день березня, відбудеться третій тур. Україна прийматиме Казахстан, а Франція зіграє на виїзді з Боснією і Герцеговиною.

Оновлення. Огляд матчу Україна - Фінляндія.