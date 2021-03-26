КДК УАФ рекомендує довічно відсторонити президента "Олімпіка" від футболу

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу рекомендує довічно відсторонити від футбольної діяльності президента "Олімпіка" Владислава Гельзіна, інформує "Профутбол DIGITAL".

Сьогодні КДК УАФ провела перше засідання з приводу поведінки президента донецького клубу після матчу з "Шахтарем". На засіданні голова комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка рекомендував обрати максимальну міру покарання для Гельзіна у вигляді довічної дискваліфікації.

Сам президент "Олімпіка" не з'явився на засідання через позитивного тесту на COVID-19.

При цьому 47-річний президент донецького клубу попросив організацію надати йому час для юридичної відповіді звинуваченням.

В свою чергу Баранка після засідання заявив, що це не тільки його рішення.

"Це не моє рішення, а всього комітету етики. Якщо говорити про мою думку, то в футболі не місце людям, які роблять подібні заяви. Але вирішувати КДК, вони судді, а не я.

У минулому Гельзін говорив про мене багато поганих слів, а в результаті виявилося так, що я мав рацію", - цитує функціонера "ПроФутбол".

Нагадаємо, в матчі 17-го туру УПЛ між "Олімпіком" і "Шахтарем" (0:1) арбітр зустрічі Юрій Іванов не зарахував гол Таддеуса Нкенга в ворота "гірників" після підказки VAR, що викликало бурхливу реакцію з боку президента "Олімпіка".

Після поєдинку Гельзін жорстко розкритикував дії Іванова.

Також з боку президента донецького клубу були спроби увірватися в кімнату арбітрів матчу. Спочатку президент "Олімпіка" спробував прорватися до арбітрів в перерві зустрічі, потім повторив спробу після гри.

КДК АУФ відкрив справу на Гельзіна. Через два тижні відбудеться повторне засідання КДК з даного питання, на якому і буде прийнято остаточне рішення.

Раніше президент "Олімпіка" заявив, що в український футбол повернулося системне беззаконня.