Печерський суд заблокував низку українських видань
Печерський суд заблокував низку українських видань
Іван Козленко: «Демократичні процедури в сфері культури більше не мають значення»
Іван Козленко: «Демократичні процедури в сфері культури більше не мають значення»
СБУ заявила, що припинила діяльність "приватної військової компанії" Семенченка і "агента НАБУ" Шевченка
СБУ заявила, що припинила діяльність "приватної військової компанії" Семенченка і "агента НАБУ" Шевченка
Атака Козака. Как Россия пытается слить нормандскую повестку
Атака Козака. Как Россия пытается слить нормандскую повестку
Годовую цену газа определили без Кабмина
Годовую цену газа определили без Кабмина
“Невстановлена підривниця”: у суді показали відео з імовірною новою фігуранткою у справі Шеремета
“Невстановлена підривниця”: у суді показали відео з імовірною новою фігуранткою у справі Шеремета
Що відбувається в мирному процесі
Що відбувається в мирному процесі
У "Нафтогазі" назвали ціну на газ для українців з квітня
У "Нафтогазі" назвали ціну на газ для українців з квітня
ПВК імені Семенченка
ПВК імені Семенченка
ГоловнаСпорт

КДК УАФ рекомендує довічно відсторонити президента "Олімпіка" від футболу

Владиславу Гельзіну загрожує суворе покарання.

КДК УАФ рекомендує довічно відсторонити президента "Олімпіка" від футболу
Владислав Гельзін
Фото: olimpik.com.ua

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу рекомендує довічно відсторонити від футбольної діяльності президента "Олімпіка" Владислава Гельзіна, інформує "Профутбол DIGITAL".

Сьогодні КДК УАФ провела перше засідання з приводу поведінки президента донецького клубу після матчу з "Шахтарем". На засіданні голова комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка рекомендував обрати максимальну міру покарання для Гельзіна у вигляді довічної дискваліфікації.

Сам президент "Олімпіка" не з'явився на засідання через позитивного тесту на COVID-19.

При цьому 47-річний президент донецького клубу попросив організацію надати йому час для юридичної відповіді звинуваченням.

В свою чергу Баранка після засідання заявив, що це не тільки його рішення.

"Це не моє рішення, а всього комітету етики. Якщо говорити про мою думку, то в футболі не місце людям, які роблять подібні заяви. Але вирішувати КДК, вони судді, а не я.

У минулому Гельзін говорив про мене багато поганих слів, а в результаті виявилося так, що я мав рацію", - цитує функціонера "ПроФутбол". 

Нагадаємо, в матчі 17-го туру УПЛ між "Олімпіком" і "Шахтарем" (0:1) арбітр зустрічі Юрій Іванов не зарахував гол Таддеуса Нкенга в ворота "гірників" після підказки VAR, що викликало бурхливу реакцію з боку президента "Олімпіка".

Після поєдинку Гельзін жорстко розкритикував дії Іванова.

Також з боку президента донецького клубу були спроби увірватися в кімнату арбітрів матчу. Спочатку президент "Олімпіка" спробував прорватися до арбітрів в перерві зустрічі, потім повторив спробу після гри.

КДК АУФ відкрив справу на Гельзіна. Через два тижні відбудеться повторне засідання КДК з даного питання, на якому і буде прийнято остаточне рішення.

Раніше президент "Олімпіка" заявив, що в український футбол повернулося системне беззаконня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також