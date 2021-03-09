Президент "Олімпіка" заявив, що в український футбол повернулося системне беззаконня

У рамках 17-го туру Української прем'єр-ліги в Києві відбулося донецьке дербі - "Олімпік" приймав "Шахтар".

Матч завершився мінімальною перемогою номінальних гостей - 1:0.

На 38-й хвилині матчу нападник "Олімпіка" Таддеус Нкенг зрівняв рахунок, проте після перегляду відеоповтору головний арбітр матчу Юрій Іванов вирішив скасувати гол. Арбітр зафіксував офсайд, і це рішення з певністю було спірним, на що звернув увагу президент "Олімпіка" Владислав Гельзін, який з цього приводу опублікував на клубному сайті офіційну заяву.

Зокрема, Гельзін розкритикував роботу голови комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

"Глава Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі погрожує мені, як президенту "Олімпіка", від імені КДК покаранням за емоційну оцінку подій, що сталися в суботньому матчі УПЛ за участю нашої команди.

Не бачу ні сенсу, ні необхідності будь-яким чином виправдовуватися перед цим діячем, який вибудував в українському футболі піраміду суддівської керованої вседозволеності. Але вважаю своїм обов'язком принести вибачення всім, хто, живучи футболом, усе ж прагне уникати таких жорстких і неприємних висловлювань, тим більше - на широку публіку", - заявив президент "Олімпіка".

"Я аж ніяк не пишаюся тими фразами, які були висловлені на камеру минулої суботи, але я не маю наміру і відрікатися від суті викладеного. В український футбол повернулося системне беззаконня.

Для мене не так уже й важливо - працюють судді на догоду якійсь одній окремо взятій команді чи карають нас, своїх жертв, за жеребом або осяянням синьйора Лучі. Головне - свавілля повернулося.

Це очевидно всім - футболістам і тренерам, журналістам і вболівальникам", - зазначив Гельзін.

"На моє глибоке переконання, до певного часу не настільки очевидним було інше - нам, представникам футбольних команд, незалежно від клубної приналежності і внутрішньоклубного рангу, не залишають іншого вибору, кожного з нас відверто і недвозначно провокують, раз у раз підштовхуючи до емоційного виплеску.

Причому ті, хто робить це, впевнені у своїй безкарності. Ховаючись за своїм монопольним статусом - карати - вони наївно вважають, що так буде завжди. Що ми вічно будемо змушені годувати їх - самовдоволених футбольних трутнів.

Дозволю собі розчарувати пана Лучі і його "синьйорат": системність свавілля досягла межі, що загрожує самому існуванню футболу України, і не тільки професійного. Ті, хто всі ці роки вкладав у нього свої душі, інвестував кошти, поступово усвідомлюють глибину проблеми.

Упевнений, за цим розумінням неодмінно підуть і дії! Зрозуміло, вивірені як за своєю суттю, так і за витонченістю форми", - підсумував господар "Олімпіка".

Огляд матчу "Олімпік" - "Шахтар".

Нагадаємо, Лучі в інтерв'ю Профутбол Digital прокоментував суддівство Іванова і критику на його адресу.

"Популярне думка, що перед офсайдом Трубін фолив на Снурніцині і потрібно було ставити пенальті? Популярні думки - це не правила гри.

В Україні занадто багато псевдоекспертів, яким платять гроші. Вони щоразу роздмухують штучні скандали без якихось причин. Час зупинити ці дурні питання", - заявив голова суддівського корпусу.

Також Лучі оцінив поведінку президента "Олімпіка", який жорстко прокоментував скасований гол.

"Я не буду коментувати заяви Гельзіна. Можу підтвердити, що КДК ухвалить дуже жорстке рішення стосовно його поведінки. У Європі такої поведінки не сприймають і не терплять", - констатував Лучі.