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"Шахтар" передумав презентувати пам'ятник Луческу на честь 75-річчя

Причина - перехід румуна в стан "Динамо".

"Шахтар" передумав презентувати пам'ятник Луческу на честь 75-річчя
Пам'ятник Мірчі Луческу
Фото: ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" відмовився відкривати пам'ятник Мірчі Луческу до 75-річчя румунського фахівця після того, як тренер очолив київське "Динамо", стверджує sport.ua.

Презентація пам'ятника була запланована ще 2015 року, він мав появитися біля "Донбас-Арени" після повернення команди до Донецька.

Повідомляють, що об'єкт уже виготовлений і розташований на клубній базі "Шахтаря" в передмісті Києва, в Щасливому. Але після оголошення румунського фахівця тренером "Динамо" пам'ятник перенесено "в запасник".

Фото: уніан

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