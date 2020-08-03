Донецький "Шахтар" відмовився відкривати пам'ятник Мірчі Луческу до 75-річчя румунського фахівця після того, як тренер очолив київське "Динамо", стверджує sport.ua.

Презентація пам'ятника була запланована ще 2015 року, він мав появитися біля "Донбас-Арени" після повернення команди до Донецька.

Повідомляють, що об'єкт уже виготовлений і розташований на клубній базі "Шахтаря" в передмісті Києва, в Щасливому. Але після оголошення румунського фахівця тренером "Динамо" пам'ятник перенесено "в запасник".