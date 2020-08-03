Доручення Зеленського про відродження "Кривбасу" виконано

При цьому знайшли найкоротший шлях.

Фото: wikipedia.org Домашня арена "Кривбасу" з наступного сезону - стадіон шахти "Жовтнева"

Колишній півзахисник "Кривбасу" Тарас Стретович повідомив про офіційне перейменування криворізького "Гірника" в "Кривбас", інформує sportarena.com.

Підтвердження можна знайти на сайті Державного реєстру юридичних осіб.

Президентом клубу залишиться Костянтин Караманиць, головним тренером - Геннадій Приходько. Всі гравці "Гірника" вже перепідписують контракти з "Кривбасом".

У наступному сезоні клуб планують заявити до Другої ліги України, а домашнім полем для "Кривбасу" стане стадіон шахти "Жовтнева" в Кривому Розі. Команда продовжить займатися на базі ФК "Гірник".

Нагадаємо, про бажання відродити "Кривбас" раніше говорив президент України Володимир Зеленський, який доручив це Юрію Корявченкову, колишньому адміністративному директору студії "95 квартал", а нині депутату Верховної Ради України IX скликання.

Торік "Кривбас" грав на аматорському рівні в чемпіонаті Дніпропетровської області. Професійного статусу клуб позбавили 2013 року.

За підсумками сезону у Другій лізі "Гірник" зайняв четверте місце в турнірній таблиці групи "Б".