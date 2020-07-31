На іподромі Rosehill Gardens (штат Новий Південний Уельс, Австралія) пройшли знамениті скачки для дворічних чистокровних коней.

В одному із заїздів австралійський наїзник Х'ю Боумен зробив невдалий маневр за 300 метрів до фінішу, що спровокувало падіння Андрю Адкінса.

У підсумку, на 22-річному Адкінса буквально пронісся ескадрон.

В результаті жахливого падіння, жокей отримав множинні травми: пошкодження легенів, 7 зламаних ребер, зламану ключицю і два переломи ноги, інформує racing.com.

Адкінс був доставлений на гвінтокрилі в лікарню. Життя наїзника зараз нічого не загрожує.

Додамо, що кінь, на якій вів свій заїзд Адкінс - 'Hot' N 'Hazy врятувати не вдалося, тварину було піддано евтаназії на треку.

Після заїзду Боумен не визнав свою провину.

Однак стюарди вирішили покарати його максимально жорстко, відсторонивши його від змагань на шість тижнів за недбале керування конем.

Відзначимо, що призовий фонд Golden Slipper Stakes становить понад 3,5 млн австралійських дол.