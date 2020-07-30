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Офіційно стали відомі імена нового тренерського штабу "Динамо"

Луческу озвучив імена своїх помічників.

Офіційно стали відомі імена нового тренерського штабу "Динамо"
Мірча Луческу
Фото: facebook.com/fcdynamoua

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу під час інтерактивної презентації головним тренером назвав членів свого штабу.

"Члени тренерського штабу повинні розуміти мою філософію, щоб передати її гравцям. Вони дуже важливі фігури. Олег Гусєв буде займатися групою атаки, тут є проблеми. Вукоєвич буде займатися серединою поля", - зазначив Луческу.

"Головний тренер буде займатися обороною і контролюватиме всі ланки. Ще є Дієго Лонго, італієць, тренер з фізпідготовки. Також він буде займатися проблемами в організації, адже він різнобічно розвинений.

Будемо робити акцент на тому, щоб виключити м'язові травми. Мене це хвилює. У "Шахтарі" в мене було мало таких проблем, хіба що в Чигринського. Треба якомога швидше виключити ці моменти", - акцентував наставник.

"Тренером воротарів залишається Михайлов. Я хотів, щоб залишився в клубі і спортивний директор Михайличенко, з яким, сподіваюся, ми будемо працювати продуктивно", - с оптимізмом заявив румунський фахівець.

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